"Грузинские авиалинии" готовятся возбудить против России иск на 25 млн долларов

Авиакомпания "Грузинские авиалинии" готовится возбудить против министерства транспорта России иск на 25 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил гендиректор компании Роман Бокерия.

По его словам, жалоба, которую направят в Европейский суд, связана с несправедливым решением российской стороны о запрете полетов в Грузию.

Р.Бокерия отметил, что в результате запрета России "Грузинские авиалинии" понесли значительные финансовые потери, и были нарушены права пассажиров компании.

Отметим, что Россия прекратила прямые авиарейсы в Грузию с 8 июля этого года.