"Грузинская железная дорога" отменила пассажирские рейсы

"Грузинская железная дорога" (ГЖД) из-за непогоды отменила большинство пассажирских рейсов 14 декабря.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ГЖД.
Проблемы возникли на участке железной дороги на Рикотском перевале. Из-за сильного снегопада и ветра туда не подается электроэнергия.
Отменены рейсы пассажирских поездов, следующих как из Восточной в Западную Грузию, так и из Западной в Восточную.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Грузии до воскресенья.