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"Грузинская железная дорога" отменила пассажирские рейсы

"Грузинская железная дорога" отменила пассажирские рейсы "Грузинская железная дорога" (ГЖД) из-за непогоды отменила большинство пассажирских рейсов 14 декабря.
В регионе
14 декабря 2024 г. 11:20
Грузинская железная дорога отменила пассажирские рейсы

"Грузинская железная дорога" (ГЖД) из-за непогоды отменила большинство пассажирских рейсов 14 декабря.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ГЖД.

Проблемы возникли на участке железной дороги на Рикотском перевале. Из-за сильного снегопада и ветра туда не подается электроэнергия.

Отменены рейсы пассажирских поездов, следующих как из Восточной в Западную Грузию, так и из Западной в Восточную.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Грузии до воскресенья.

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Версия на азербайджанском языке "Gürcüstan Dəmir Yolları" sərnişin reyslərini ləğv edib

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