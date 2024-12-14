"Грузинская железная дорога" отменила пассажирские рейсы

"Грузинская железная дорога" (ГЖД) из-за непогоды отменила большинство пассажирских рейсов 14 декабря.

"Грузинская железная дорога" (ГЖД) из-за непогоды отменила большинство пассажирских рейсов 14 декабря.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ГЖД.

Проблемы возникли на участке железной дороги на Рикотском перевале. Из-за сильного снегопада и ветра туда не подается электроэнергия.

Отменены рейсы пассажирских поездов, следующих как из Восточной в Западную Грузию, так и из Западной в Восточную.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Грузии до воскресенья.