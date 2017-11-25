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    Грузинская полиция провела спецоперацию в Кобулети

    О личности и целях хранения оружия и боеприпасов в этом доме не сообщается

    Тбилиси. 25 ноября. REPORT.AZ/ Грузинская полиция провела спецоперацию в одном из домов по улице Агмашенебели в городе Кобулети.

    Как передает грузинское бюро Report, в одном из домов было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и средств.

    Во время спецоперации был задержан один человек. О личности и целях хранения оружия и боеприпасов в этом доме не сообщается. Сообщается, что этот человек снимал жилье в этом доме.

    По данному факту в министерстве внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело. 

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