Грузинская полиция провела спецоперацию в Кобулети

Тбилиси. 25 ноября. REPORT.AZ/ Грузинская полиция провела спецоперацию в одном из домов по улице Агмашенебели в городе Кобулети.

Как передает грузинское бюро Report, в одном из домов было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и средств.

Во время спецоперации был задержан один человек. О личности и целях хранения оружия и боеприпасов в этом доме не сообщается. Сообщается, что этот человек снимал жилье в этом доме.

По данному факту в министерстве внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело.