​Грузинская полиция арестовала гражданина Армении за попытку провоза 57 кг амфетамина

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Грузинская полиция задержала гражданина Армении, который провез в страну более 57 килограммов амфетамина, говорится в сообщении МВД Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, гражданин Армении заехал в Грузию на своей машине марки Toyota Land Cruiser. В аннулированном автомобильном баке полиция обнаружила более 96,4 литра жидкого вещества, которое и содержало наркотики.

Гражданина Армении задержали после завершения химической экспертизы. Экспертиза установила, что это жидкое вещество содержит более 57 килограммов амфетамина и более 226 граммов метамфетамина.

Полиция заинтересовалась содержимым автомобильного бака на таможенно-пропускном пункте "Садахло" (грузино-армянская граница).

Гражданину Армении грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.