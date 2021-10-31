Грузинская оппозиция продолжит акции протеста

Председатель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, накануне проигравший выборы в мэры Тбилиси, призвал всех сторонников оппозиции собраться в воскресенье в 19:00 на площади перед парламентом.

Акция протеста, организованная грузинскими оппозиционными партиями перед зданием парламента в Тбилиси, завершилась.

Как сообщает местное бюро Report, лидеры партий не согласились с результатами второго тура местных выборов и заявили, что продолжат борьбу за справедливость.

Обращаясь к протестующим, председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил, что 7 ноября на площади "Свобода" в Тбилиси состоится масштабный митинг. Он отметил, что 2 ноября в Батуми пройдет аналогичная акция протеста.

Другой лидер оппозиции, председатель партии "Лело" Мамука Хазарадзе, сказал, что отказался от депутатского мандата. Он подчеркнул, что будет продолжать бороться за свободную Грузию.

14:21

Председатель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, накануне проигравший выборы в мэры Тбилиси, призвал всех сторонников оппозиции собраться в воскресенье в 19:00 на площади перед парламентом.

Как передает грузинское бюро Report, он заявил, что на митинге будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил, не признающих итоги второго тура местных выборов.

"Вчерашние выборы проходили на фоне использования тотального насилия. Поэтому наша борьба вчера не завершилась, она началась. Наша борьба будет мирной, но очень твердой", - сказал Мелия на брифинге.