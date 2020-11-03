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Грузинская оппозиция официально отказалась от депутатских мандатов

Грузинская оппозиция официально отказалась от депутатских мандатов Оппозиция требует отмены результатов выборов и проведения повторных выборов
В регионе
3 ноября 2020 г. 13:14
Грузинская оппозиция официально отказалась от депутатских мандатов
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Оппозиционные партии, получившие депутатские мандаты на парламентских выборах в Грузии, официально отказались от мест в парламенте.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим политические организации подписали совместное заявление.

В документе отмечается, что оппозиция не считает выборы легитимными.

Оппозиция требует отмены результатов выборов и проведения повторных выборов.

Заявление подписали блок "Единое национальное движение – Сила в единстве", движение "Европейская Грузия", "Лело", "стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов", "Граждане – Элико Елисашвили " и Лейбористская партия.

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