Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту

Депутаты оппозиционных фракций "Единое национальное движение" и "Лело" объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Депутаты оппозиционных фракций "Единое национальное движение" и "Лело" объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не будем дальше участвовать в этом рутинном процессе, который происходит в этом лицемерном, фальшивом парламенте. Мы будем с гражданами и журналистами Грузии... Мы будем участвовать в парламенте только в процессе, который связан с объявлением вотума недоверия правительству Грузии. Мы также будем участвовать только в голосовании по конституции Грузии, что означает переход к пропорциональной системе. Фракция "Единое национальное движение" прекращает работу в парламенте", - заявила член партии Хатия Деканоидзе.

С таким же заявлением выступил лидер фракции "Лело" Бадри Джапаридзе. По его словам, "депутаты от оппозиции не будут принимать участия в работе парламента, пока не уйдет в отставку премьер и не будут назначены досрочные парламентские выборы".

"Единое национальное движение", возглавляемая экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили - самая крупная оппозиционная партия, у нее 32 депутата в парламенте, а у "Лело" - 4.

Сегодня днем в парламенте Грузии произошла драка между оппозиционными и провластными депутатами. Оппозиционеры потребовали, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые со вчерашнего дня требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили. Требование об отставке было выдвинуто накануне после информации о смерти телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля.