Грузинская оппозиция готовит сегодня новую акцию протеста после разгона ночной

Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста в среду во второй половине дня на площади перед зданием парламента в Тбилиси и призвала своих сторонников к участию в ней.

Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста в среду во второй половине дня на площади перед зданием парламента в Тбилиси и призвала своих сторонников к участию в ней.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе.

По его словам, полиция и спецназ применили непропорциональную силу.

"Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера", - заявил он журналистам в Тбилиси, добавив, что "мировое сообщество обязательно осудит за разгон мирной акции нынешние грузинские власти".

По сообщениям СМИ, площадь перед зданием парламента в Тбилиси полностью контролируют полицейские и спецназ.

Во вторник после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников к протестам против этого, в ходе акции произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на закон.