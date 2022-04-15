Грузинская молодежь: Армения – моноэтническая страна, где меньше толерантности

Грузинская молодежь расценивает Армению как моноэтническую страну, где мало толерантности.

Грузинская молодежь расценивает Армению как моноэтническую страну, где мало толерантности.

Как сообщает грузинское бюро Report, это стало известно по итогам опроса, проведенного среди молодежи Грузинским фондом стратегических и международных исследований (Фонд Рондели).

Молодежь считает, что схожими чертами между Грузией и Арменией являются религия (несмотря на различие конфессий), архитектура и гостеприимство.

По мнению участвовавших в опросе молодых людей армянского происхождения, армяне и грузины похожи по семейным, другим ценностям и традициям. Они отметили, что грузины и азербайджанцы более верующие, религия имеет в их жизни большое значение.

Отметим, что опрос проводился с 23 июля по 18 августа 2021 года по телефону среди 1539 молодых людей в возрасте 18-29 лет.