"Грузинская мечта" получила в парламенте 90 мест

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приняла итоговый протокол по итогам парламентских выборов, прошедших 31 октября.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приняла итоговый протокол по итогам парламентских выборов, прошедших 31 октября.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно документу, правящая партия "Грузинская мечта" набрала на выборах 48,22% голосов.

Партия получила в парламенте X созыва всего 90 мест - 60 мест по пропорциональной системе и 30 по мажоритарной.

Представители оппозиционных партий отказались подписывать протокол.

Первое заседание нового парламента должно состояться не позднее 20 декабря. Дату заседания определит президент.

Отметим, что оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, не признали результаты и отказались от депутатских мандатов.