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В "Грузинской мечте" призвали к изменениям в Конституцию в случае восстановления территориальной целостности

В "Грузинской мечте" призвали к изменениям в Конституцию в случае восстановления территориальной целостности Грузии необходимо подготовиться к восстановлению территориальной целостности и для этого внести изменения в Конституцию страны.
В регионе
20 августа 2024 г. 11:50

Грузии необходимо подготовиться к восстановлению территориальной целостности и для этого внести изменения в Конституцию страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

"Одной из главных национальных задач нашей страны является восстановление территориальной целостности Грузии. В случае восстановления территориальной целостности мирным путем будет необходимо внести изменения в Конституцию, чтобы система управления Грузии и территориально-государственное устройство соответствовали новым реалиям", - говорится в заявлении.

Исходя из того, что события вокруг Грузии стремительно меняются, подобная ситуация может возникнуть в любое время, и власти Грузии должны быть готовы к этому, подчеркнули в партии.

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