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"Грузинская мечта" в одностороннем порядке подписала план выхода из политкризиса

"Грузинская мечта" в одностороннем порядке подписала план выхода из политкризиса Несколько членов Европарламента призвали грузинскую оппозицию подписать документ
В регионе
17 апреля 2021 г. 11:12
Грузинская мечта в одностороннем порядке подписала план выхода из политкризиса

Правящая партия Грузии “Грузинская мечта – Демократическая Грузия” в одностороннем порядке подписала предложенный специальным представителем Евросоюза Кристианом Даниелсоном план по выходу из политического кризиса.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали председатель партии Ираклий Кобахидзе и спикер Арчил Талаквадзе.

Большая часть парламентской оппозиции заявила, что не намерена подписывать план в его нынешнем виде. Оппозиция настаивает на включении в соглашение пунктов об освобождении политзаключенных и проведении внеочередных парламентских выборов.

Несколько членов Европарламента призвали грузинскую оппозицию подписать документ.

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Версия на азербайджанском языке “Gürcü Arzusu” siyasi böhrandan çıxış planını birtərəfli qaydada imzalayıb

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