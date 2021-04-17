"Грузинская мечта" в одностороннем порядке подписала план выхода из политкризиса

Несколько членов Европарламента призвали грузинскую оппозицию подписать документ

Правящая партия Грузии “Грузинская мечта – Демократическая Грузия” в одностороннем порядке подписала предложенный специальным представителем Евросоюза Кристианом Даниелсоном план по выходу из политического кризиса.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали председатель партии Ираклий Кобахидзе и спикер Арчил Талаквадзе.

Большая часть парламентской оппозиции заявила, что не намерена подписывать план в его нынешнем виде. Оппозиция настаивает на включении в соглашение пунктов об освобождении политзаключенных и проведении внеочередных парламентских выборов.

Несколько членов Европарламента призвали грузинскую оппозицию подписать документ.