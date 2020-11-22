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"Грузинская мечта" с большим отрывом выиграла II тур выборов

"Грузинская мечта" с большим отрывом выиграла II тур выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии завершила подсчет голосов во втором туре парламентских выборов в 17 мажоритарных округах
В регионе
22 ноября 2020 г. 10:36
Грузинская мечта с большим отрывом выиграла II тур выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии завершила подсчет голосов во втором туре парламентских выборов в 17 мажоритарных округах.

Как передает грузинское бюро Report, по предварительным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" одержала убедительную победу во всех округах.

По результатам обоих туров выборов "Грузинская мечта" получила 90 из 150 мест в парламенте X созыва. Остальные 60 мест были распределены между восемью оппозиционными партиями, участвовавшими в первом туре выборов.

Отметим, что грузинская оппозиция отказалась от второго тура и мест в парламенте.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda parlament seçkilərinin qalibi məlum oldu

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