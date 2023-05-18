"Грузинская мечта" опасается последствий выступления президента в Брюсселе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае визита в Брюссель может сделать там такие заявления, которые нанесут вред перспективам страны получить статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае визита в Брюссель может сделать там такие заявления, которые нанесут вред перспективам страны получить статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

На прошлой неделе президентская администрация заявила, что правительство, которое еще 27 апреля получило обращение о запланированном на 31 мая визите президента в Брюссель, до сих пор не дало ответа. Зато правительство сразу после решения России снять запрет на прямое авиасообщение между странами, дало добро, отмечено в заявлении.

"Мы боимся, что визит президента и ее заявления навредят нашему стремлению к получению статуса кандидата. Вы слышали заявления президента, сделанные в парламенте. Вы согласны, что эти заявления противоречат желанию Грузии получить статус кандидата в декабре", - сказал Кобахидзе.

При этом он назвал заявление администрации президента спекуляцией.

"Президент не должен спекулировать. При чем тут одностороннее восстановление Россией полетов и визит президента в другую страну", - отметил он.

По его словам, если правительство сочтет, что визит президента в Брюссель не пойдет на пользу делу получения страной статуса кандидата в ЕС, Конституция позволяет правительству отказать президенту.