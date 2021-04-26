"Грузинская мечта" назвала кандидата на пост мэра Тбилиси

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинет на пост мэра Тбилиси Каху Каладзе.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили.
Он опроверг информацию о выдвижении кандидатуры бывшего председателя парламента Арчила Талаквадзе на пост мэра: “У нас есть кандидатура на пост мэра. Кандидатом будет Каха Каладзе. Когда начнется предвыборная кампания, он сам решит, участвовать в этой борьбе или нет. Но мы хотим, чтобы он был кандидатом”.
К.Каладзе является мэром Тбилиси с осени 2017 года. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут осенью этого года.