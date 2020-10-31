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"Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах в Грузии

"Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах в Грузии Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 55% на парламентских выборах Грузии.
В регионе
31 октября 2020 г. 20:26
Грузинская мечта лидирует на парламентских выборах в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 55% на парламентских выборах Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, такие данные опубликовал в субботу грузинский телеканал "Имеди" на основе экзитпола, подготовленного американской компанией Public Opinion Strategies.

Экзитполы опубликовал и грузинский телеканал "Рустави-2". По версии этого канала, для которого данные подготовила британская компания Survation, "Грузинская мечта" набирает 52,26%. Еще один грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" опубликовал свои данные экзитпола, согласно которым, правящая партия набирает 41%. Экзитпол телеканала "Формула" говорит о 46%.

По данным экзитпола "ТВ Имеди", в парламент Грузии по результатам выборов проходят восемь партий и два блока. Экзитпол телеканала "Мтавари архи" показывает, что в парламент проходят 10 партий и два блока. Экзитпол телеканала "Рустави-2" показывает, что проходят семь партий и два блока.

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Версия на азербайджанском языке “Gürcü Arzusu” parlament seçkilərində qələbəsini qeyd edir

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