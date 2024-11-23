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"Грузинская мечта" активно рассматривает кандидатов в президенты

"Грузинская мечта" активно рассматривает кандидатов в президенты В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" активно рассматривается вопрос выбора кандидата в президенты.
В регионе
23 ноября 2024 г. 20:11
Грузинская мечта активно рассматривает кандидатов в президенты

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" активно рассматривается вопрос выбора кандидата в президенты.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

"Мы уже обсудили много кандидатов внутри команды. Может, мы намного раньше ожидаемого озвучим наше окончательное решение о кандидате в президенты", - сказал он.

По его словам, правящая партия старается принять взвешенное решение, чтобы избежать прошлых ошибок.

Отметим, что президентские выборы в Грузии должны состояться в течение 45 дней после первого заседания нового парламента, которое запланировано на 25 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın iqtidar partiyasında prezidentliyə namizəd müzakirə edilir

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