Грузинская контрразведка задержала двоих иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГ

Контртеррористический центр СГБ Грузии сообщил о задержании двух иностранных граждан в ходе расследования дела о нелегальной транспортировке мигрантов.

Контртеррористический центр СГБ Грузии сообщил о задержании двух иностранных граждан в ходе расследования дела о нелегальной транспортировке мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, спецоперация проходила одновременно в двух точках Тбилиси. При обыске были изъяты взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. электронные средства передачи информации, электрошокеры, поддельные зарубежные паспорта и флаг с символикой террористической организации “Исламское государство”.

Гражданство задержанных на этом этапе следствия не сообщается.