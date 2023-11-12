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Грузинская контрразведка задержала двоих иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГ

Грузинская контрразведка задержала двоих иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГ Контртеррористический центр СГБ Грузии сообщил о задержании двух иностранных граждан в ходе расследования дела о нелегальной транспортировке мигрантов.
В регионе
12 ноября 2023 г. 14:45
Грузинская контрразведка задержала двоих иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГ

Контртеррористический центр СГБ Грузии сообщил о задержании двух иностранных граждан в ходе расследования дела о нелегальной транспортировке мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, спецоперация проходила одновременно в двух точках Тбилиси. При обыске были изъяты взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. электронные средства передачи информации, электрошокеры, поддельные зарубежные паспорта и флаг с символикой террористической организации “Исламское государство”.

Гражданство задержанных на этом этапе следствия не сообщается.

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