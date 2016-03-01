Азербайджано-грузинская компания будет производить телевизоры

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Азербайджано-грузинская компания "AG Telekom" начинает производство телевизоров, cообщает Report со cсылкой на грузинские СМИ.

Продукция должна появиться в апреле 2016 года. По заявлению директора компании Михаила Глонти, цена телевизора будет колебаться в пределах 180-280 долларов США.

По словам Глонти, телевизоры будут продаваться в больших торговых сетях.

"Эти телевизоры будут стоить меньше, чем импортированные бренды. 180 долларов будет стоить 32-дюймовый (81 см) телевизор, а 40-дюймовый (101 см) - 280 долларов. Цена, с учетом задуманного качества, довольно низкая", - заявил Глонти.



В будущем, по его словам, продукцию планируется вывести на европейский рынок.

Азербайджано-грузинская компания AG Telekom открылась в Рустави в 2013 году. Завод в настоящее время производит set top box, необходимые для перехода на цифровое вещание, а также LED-лампочки, TV Box для myvideo и другую технику.