МИД Грузии: "Работа грузино-азербайджанской делимитационной комиссии будет возобновлена"

"Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Естественно, из-за деликатности вопроса, мы подходим к теме с особой осторожностью".

Как передаёт западное бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он заявил, что стороны договорились в ближайшее время возобновить заседание совместной грузино-азербайджанской делимитационной комиссии.

По словам Залкалиани, министр иностранных дел вёл интенсивную коммуникацию с азербайджанским коллегой по распоряжению премьер-министра Грузии в связи с данным вопросом.