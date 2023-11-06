Грузии пообещали членство в Евросоюзе

Спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия станет членом Евросоюза.

Спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия станет членом Евросоюза.

Как передает Report, его слова приводит ТАСС.

"Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом Европейского союза", — заявил Шубель.

Он отметил, что в настоящее время в Брюсселе идет заключительная работа над отчетом Еврокомиссии, касающегося выполнения Грузией рекомендаций ЕС. Ожидается, что отчет будет опубликован 8 ноября.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз и НАТО не требуют от Грузии введения экономических санкций против России. Если бы эти объединения стран требовали подобного от Тбилиси, по его мнению, то вместе с этим стране "должны были быть даны гарантии военной и экономической безопасности".