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Грузии пообещали членство в Евросоюзе

Грузии пообещали членство в Евросоюзе Спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия станет членом Евросоюза.
В регионе
6 ноября 2023 г. 20:26
Грузии пообещали членство в Евросоюзе

Спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия станет членом Евросоюза.

Как передает Report, его слова приводит ТАСС.

"Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом Европейского союза", — заявил Шубель.

Он отметил, что в настоящее время в Брюсселе идет заключительная работа над отчетом Еврокомиссии, касающегося выполнения Грузией рекомендаций ЕС. Ожидается, что отчет будет опубликован 8 ноября.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз и НАТО не требуют от Грузии введения экономических санкций против России. Если бы эти объединения стран требовали подобного от Тбилиси, по его мнению, то вместе с этим стране "должны были быть даны гарантии военной и экономической безопасности".

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