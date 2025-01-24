Грушко: Вступление Украины в НАТО исключает достижение мира

Москва будет добиваться железобетонных гарантий, исключающих вступление Украины в НАТО. Присоединение Киева к альянсу сделает невозможным достижение мира.

Москва будет добиваться железобетонных гарантий, исключающих вступление Украины в НАТО. Присоединение Киева к альянсу сделает невозможным достижение мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Для нас это один из ключевых элементов возможных договоренностей по конфликту в Украине. Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - сказал замминистра.