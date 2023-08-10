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Группа врачей подготовила заключение о состоянии здоровья Саакашвили

Группа врачей подготовила заключение о состоянии здоровья Саакашвили Группа экспертов, приглашенных Народным защитником Грузии, подготовила заключение о состоянии здоровья осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, согласно которому сохраняется постепенная медленная динамика ухудшения состояния пациента.
В регионе
10 августа 2023 г. 16:32
Группа врачей подготовила заключение о состоянии здоровья Саакашвили

Группа экспертов, приглашенных Народным защитником Грузии, подготовила заключение о состоянии здоровья осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, согласно которому сохраняется постепенная медленная динамика ухудшения состояния пациента.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

"Принимая во внимание мандат Народного защитника, целью деятельности экспертной группы с момента ее создания является мониторинг медицинских услуг, оказываемых пациенту. Группа не участвовала и не участвует в непосредственном процессе лечения больного", – отмечено в заключении.

Группа врачей продолжит наблюдение за процессом и будет периодически, с интервалом в два-четыре месяца, посещать пациента, а также изучать медицинскую документацию.

В случае крайней необходимости визит будет осуществлен и внепланово. Следующий визит группы врачей к Саакашвили запланирован на сентябрь.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.

Согласно заключению, неврологический статус Саакашвили практически не изменился – по-прежнему отмечаются когнитивный дефицит, атаксия (нарушение моторики), гипестезия (пониженная чувствительность к реальным раздражителям), а также диффузный упадок сил.

Кроме того, у пациента выраженная микроцитарная анемия (дефицит железа), которая углубляется и управляется клинически инфузиями крови и ее продуктов.

Лечащие врачи оценивают состояние больного как стабильное, средней тяжести и заслуживающего внимания. Только в одной записи от 31 мая 2023 года говорится, что состояние остается тяжелым.

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