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Группа туристов пропала на сплаве недалеко от перевала Дятлова

Группа туристов пропала на сплаве недалеко от перевала Дятлова В Свердловской области группа туристов пропала во время сплава по реке Вижай, находящейся примерно в 70 км от перевала Дятлова.
В регионе
31 октября 2023 г. 15:36
Группа туристов пропала на сплаве недалеко от перевала Дятлова

В Свердловской области группа туристов пропала во время сплава по реке Вижай, находящейся примерно в 70 км от перевала Дятлова.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщается, что информация об их исчезновении поступила в полицию Ивделя 30 октября. Сейчас туристов разыскивают полицейские и спасатели.

Группа из пяти человек отправилась на сплав утром 26 октября. Они должны были сплавляться от поселка Тахта до поселка Вижай до 30 октября. Накануне в 10:00 утра их должен был встретить организатор перевозок туристов, однако к назначенному времени туристы не явились. Среди пропавших оказались директор коммерческого предприятия и четыре логиста из города Березовский.

Сейчас силовики рассматривают различные причины происшествия. По одной из версий, задержка группы связана с обмелением реки Вижай и резким похолоданием температуры воздуха. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком.

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