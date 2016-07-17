Замначальника полиции Армении: "В заложниках у вооруженной группы находятся шесть полицейских" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В заложниках у вооруженной группы, захватившей в Ереване здание полка патрульно-постовой службы, находятся шесть человек.Как сообщяет Reportсо ссылкой на РИА Новости, о этом заявил журналистам замначальника полиции Армении Унан Погосян.

Он уточнил, что все заложники — сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что при нападении погиб один из полицейских и трое получили ранения. Полиция перекрыла все дороги в ереванском районе Эребуни, к зданию стянуты войска. При этом спецназ пока не получил приказ штурмовать здание. Представитель власти ведут с захватчиками переговоры, пытаясь убедить их освободить заложников, сложить оружие и сдаться.

***11:25

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные лица в Ереване удерживают в заложниках семерых сотрудников полиции Армении. Как передает Report, cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил депутат парламента республики от оппозиции Никол Пашинян, побывавший в захваченном мятежниками полку патрульно-постовой службы (ППС).

По его словам, среди заложников - заместитель начальника полиции Армении генерал-майор полиции Вартан Егиазарян. Еще одного полицейского мятежники отпустили в связи со скачком артериального давления.

"Вооруженная группа требует освобождения Жирайра Сефиляна, отставки президента Армении Сержа Саргсяна и передачи власти народу", - отметил депутат. Мятежники "настроены решительно в случае нападения на них или штурма", - добавил Пашинян.

Один человек погиб и несколько людей получили ранения в результате захвата группой вооруженных лиц здания полиции и внутренних войск в районе Эребуни в Ереване, сообщаетYerkirmedia.am. Личности пострадавших не сообщаются.

По предварительным данным, в заложниках удерживается заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян. К зданию стянуты войска, прибыл начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, сообщает «Интерфакс».

***11:07

Группа оппозиционеров сегодня утром захватила полк патрульно- постовой службы полиции и требует отставки властей Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе полиции республики, однако официального сообщения о происшедшем пока нет. По данным правоохранителей, есть пострадавшие.

Сторонники арестованного 20 июня представителя оппозиции Жирайра Сефиляна, который обвиняется в организации преступной группы, объявили "о намерении изменить обстановку в Армении" посредством "вооруженного восстания", - говорится в заявлении распространенном оппозиционной группировкой.

"Мы уже захватили одну из основных баз полиции в Ереване и контролируем квартал Эребуни" на юге столицы Армении, утверждают они.