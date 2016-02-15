Группа Международного уголовного суда прибудет в Грузию расследовать события 2008 года

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Группа Международного уголовного суда (МУС) прибудет в Грузию в конце февраля для изучения материалов грузинской стороны в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"Группа МУС прибудет в Грузию 27 февраля, и, безусловно, наше министерство юстиции будет сотрудничать с ними в активном режиме и предоставит всю необходимую информацию. Мы максимально заинтересованы предоставить все материалы по вопросам этнической чистки, пыток пленных, по тем вопросам, по которым в Грузии уже проведено следствие и существуют материалы, чтобы еще раз поднять в международном формате значимость политического урегулирования этого вопроса", — заявил Квирикашвили по итогам встречи с прокурором МУС Фату Бенсуда на Мюнхенской конференции по безопасности.