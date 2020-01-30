Группа путешествующих из Азербайджана в Грузию китайских туристов взята под врачебный контроль

Группа китайских туристов в районе Казбеги в Грузии взята под врачебный контроль.

Как сообщает грузинское бюро Report, группа из девяти человек будет доставлена в одну из больниц в Тбилиси.

У двоих детей в группе выявлена высокая температура.

Китайские туристы вылетели из Китая в Баку 21 января, а 25 января прибыли из Баку в Грузию.

Научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе отметил, что возможность коронавируса у этих людей исключена, однако они пройдут медицинское обследование.