Группа иранских депутатов попросила Совбез разрешить создание ядерного оружия

Группа из 39 иранских парламентариев направила официальное письмо в Высший совет национальной безопасности Ирана пересмотреть оборонную доктрину и разрешить разработку ядерных вооружений.

Группа из 39 иранских парламентариев направила официальное письмо в Высший совет национальной безопасности Ирана пересмотреть оборонную доктрину и разрешить разработку ядерных вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил инициатор обращения депутат Хасанали Эхлаки Амири.

"В Высший совет национальной безопасности направлено письмо, которое на данный момент подписали 39 депутатов. Тема письма - просьба пересмотреть оборонную доктрину исламской республики в области ядерного оружия", - сказал он порталу Didban Iran.