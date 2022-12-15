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Группа экспертов МАГАТЭ посетит Тегеран

Группа экспертов МАГАТЭ посетит Тегеран Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Тегеран 18 декабря в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных иранских объектах.
В регионе
15 декабря 2022 г. 03:33
Группа экспертов МАГАТЭ посетит Тегеран

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Тегеран 18 декабря в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных иранских объектах.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя МАГАТЭ.

"По приглашению Ирана техническая группа МАГАТЭ прибудет в Тегеран в воскресенье", - приводит телеканал слова официального представителя.

Целью визита будет урегулирование вопросов о выполнении Ираном обязательств по гарантиям, которые предусмотрены Договором о нераспространении ядерного оружия.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что представители МАГАТЭ посетят Тегеран в ближайшие дни.

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