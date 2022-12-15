Группа экспертов МАГАТЭ посетит Тегеран

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Тегеран 18 декабря в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных иранских объектах.

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Тегеран 18 декабря в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных иранских объектах.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя МАГАТЭ.

"По приглашению Ирана техническая группа МАГАТЭ прибудет в Тегеран в воскресенье", - приводит телеканал слова официального представителя.

Целью визита будет урегулирование вопросов о выполнении Ираном обязательств по гарантиям, которые предусмотрены Договором о нераспространении ядерного оружия.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что представители МАГАТЭ посетят Тегеран в ближайшие дни.