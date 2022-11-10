Гросси заявил об отсутствии результатов на переговорах Ирана и МАГАТЭ в Вене

Переговоры, посвященные ядерной программе Тегерана, между представителями Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене завершились безрезультатно.

Переговоры, посвященные ядерной программе Тегерана, между представителями Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене завершились безрезультатно.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Итак, они не принесли ничего нового", - рассказал он Reuters в кулуарах 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. При этом он подчеркнул, что стороны продолжат контакты, а в ближайшие недели исламскую республику могут посетить представители МАГАТЭ.

В настоящее время МАГАТЭ расследует происхождение частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах в Иране. Требование предоставить туда доступ инспекторам стало одним из ключевых условий для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики.

8 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Тегеран за отказ передать информацию о происхождении ядерного материала, обнаруженного на этих объектах.