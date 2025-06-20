Гросси: Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе не изменился

Уровень радиации за пределами расположенного в иранском Натанзе объекта не изменился и остается в норме, что указывает на отсутствие радиологического воздействия на людей или окружающую среду.

Уровень радиации за пределами расположенного в иранском Натанзе объекта не изменился и остается в норме, что указывает на отсутствие радиологического воздействия на людей или окружающую среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на экстренном заседании СовбезаООН по эскалации между Ираном и Израилем.

"Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе не изменился и остается в норме, что указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду. Однако внутри объекта в Натанзе присутствует радиологическое и химическое загрязнение. Возможно, изотопы урана, содержащиеся в гексафториде урана, фториде уранила и фтороводороде, распространились внутри объекта. Радиация, в основном состоящая из альфа-частиц, представляет значительную опасность при вдыхании или проглатывании, но этот риск можно эффективно контролировать с помощью соответствующих мер защиты, таких как использование респираторных устройств", - подчеркнул он.