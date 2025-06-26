Гросси: У Ирана нет ядерного оружия

Иран не обладает ядерным оружием.

Иран не обладает ядерным оружием.

Как передает Report , об этом в эфире телеканала France 2 заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Он прокомментировал доклад по иранской ядерной программе, который якобы спровоцировал боевые действия.

"Я говорил, что есть вопросы, нужно больше прозрачности, есть спорные моменты, но я также четко обозначил, что даже если у Ирана есть разрозненные элементы и материалы, нельзя утверждать, что у него есть ядерное оружие", - указал гендиректор агентства.

Отвечая на вопрос о недавних атаках на иранские объекты, Гросси подчеркнул, что "согласно международному праву, атаки на ядерные объекты запрещены".