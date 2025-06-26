Гросси: У Ирана нет ядерного оружия

Иран не обладает ядерным оружием.
Как передает
Он прокомментировал доклад по иранской ядерной программе, который якобы спровоцировал боевые действия.
"Я говорил, что есть вопросы, нужно больше прозрачности, есть спорные моменты, но я также четко обозначил, что даже если у Ирана есть разрозненные элементы и материалы, нельзя утверждать, что у него есть ядерное оружие", - указал гендиректор агентства.
Отвечая на вопрос о недавних атаках на иранские объекты, Гросси подчеркнул, что "согласно международному праву, атаки на ядерные объекты запрещены".