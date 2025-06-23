Гросси сообщил о повреждениях в ядерных объектах в Фордо и Исфахане

об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на открытии экстренного заседания Совета управляющих агентства

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на месте иранского ядерного объекта в Фордо, который подвергся бомбардировке со стороны ВВС США, оценить ущерб подземной инфраструктуре на данный момент невозможно.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на открытии экстренного заседания Совета управляющих агентства.

"На объекте Фордо, главном иранском объекте по обогащению урана до 60%, теперь видны воронки, что указывает на использование проникающих боеприпасов, это согласуется с заявлениями США. На данный момент никто, в том числе МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб под землей", - сказал он.

Гросси также сказал, что здания, в том числе в которых шла переработка урана, повреждены в результате удара США по иранскому ядерному объекту в Исфахане.