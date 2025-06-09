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Гросси: Соглашение США и Ирана по ядерной программе поможет миру на Ближнем Востоке

Гросси: Соглашение США и Ирана по ядерной программе поможет миру на Ближнем Востоке Заключение соглашения между США и Ираном по ядерной программе Тегерана немедленно окажет позитивное воздействие на мирный процесс в регионе Ближнего Востока.
В регионе
9 июня 2025 г. 15:04
Гросси: Соглашение США и Ирана по ядерной программе поможет миру на Ближнем Востоке

Заключение соглашения между США и Ираном по ядерной программе Тегерана немедленно окажет позитивное воздействие на мирный процесс в регионе Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в выступлении перед членами Совета управляющих МАГАТЭ.

"Я убежден, что единственный путь вперед - это дипломатическое решение, подкрепленное механизмом проверки МАГАТЭ. Я буду продолжать поддерживать и призывать США и Иран не жалеть усилий, проявлять мудрость и политическое мужество, чтобы довести дело до успешного завершения. Стабилизация ситуации в Иране в плане ядерной программы будет иметь немедленный эффект и сделает Ближний Восток на один большой шаг ближе к миру и процветанию", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qrossi: ABŞ və İran arasında nüvə sazişi Yaxın Şərqdə sülhə kömək edəcək

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