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Гросси: Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в Натанзе

Гросси: Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в Натанзе Небольшое превышение радиоактивного фона зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, угрозы населению или окружающей среде нет.
В регионе
18 июня 2025 г. 16:00
Гросси: Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в Натанзе

Небольшое превышение радиоактивного фона зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, угрозы населению или окружающей среде нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет", - сказал он.

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Версия на английском языке Grossi: Radioactive сontamination detected at facility in Natanz
Версия на азербайджанском языке Qrossi: Natanzdakı obyektdə radioaktiv çirklənmə baş verib

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