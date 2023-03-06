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Гросси: на ядерных объектах Ирана планируется установить камеры для мониторинга

Гросси: на ядерных объектах Ирана планируется установить камеры для мониторинга Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов.
В регионе
6 марта 2023 г. 02:50
Гросси: на ядерных объектах Ирана планируется установить камеры для мониторинга

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Вене.

Он также сообщил, что агентство организует "на 50% больше" инспекций на объекте в Фордо, где были обнаружены обогащенные до 83,7% частицы урана. Гросси добавил, что в ходе его поездки в Тегеран было согласовано множество вопросов, в частности о доступе к "информации и местам", "представляющим интерес людям" и "конкретным материалам".

"Считаю, что можно говорить о явном улучшении по меньшей мере моего диалога с правительством Ирана. Думаю, меня услышали. Надеюсь, что скоро мы увидим результаты", - сказал он.

При этом гендиректор МАГАТЭ отметил, что исламской республике и возглавляемой им организации предстоит проделать еще много работы.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Qrossi: “İranın nüvə obyektlərinə monitorinq üçün kameralar quraşdırılacaq”

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