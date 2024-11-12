Гросси: МАГАТЭ проведет переговоры по ядерной сделке с Ираном

МАГАТЭ проведет переговоры по ядерной сделке с Ираном.

МАГАТЭ проведет переговоры по ядерной сделке с Ираном.

Как сообщает Report , об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в кулуарах СОР29 в Баку.

"Мы займемся этим в Тегеране, где я проведу встречи с министром иностранных дел и другими официальными лицами", - сказал он, добавив, что ядерная сделка с Ираном является стратегически важной.

Гросси также затронул обсуждения на COP29 в Баку.

"Тут принимаются определенные решения, которые действительно находятся в очень тесной связи с политикой государств. <...> Так что я считаю, что аспект энергетической безопасности очень важен", - заключил он.