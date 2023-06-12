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Гросси: МАГАТЭ обеспокоено уровнем воды на Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ обеспокоено уровнем воды на Запорожской АЭС Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нужен более широкий доступ к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) для проверки существенного расхождения по показателям уровня воды на Каховской дамбе, используемой для охлажден
В регионе
12 июня 2023 г. 09:16
Гросси: МАГАТЭ обеспокоено уровнем воды на Запорожской АЭС

Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нужен более широкий доступ к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) для проверки существенного расхождения по показателям уровня воды на Каховской дамбе, используемой для охлаждения реакторов станции.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что уровень Каховского водохранилища быстро падает с тех пор, как на прошлой неделе была серьезно повреждена нижняя плотина из-за подрыва ГЭС.

Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, 11 июня уровень воды на Запорожской ТЭС (ЗТЭС) оценивался в 11,27 метра по сравнению с почти 17 метрами до разрушения плотины.

Вместе с тем, сообщается что, высота продолжает падать в других местах водохранилища, что может привести к разнице примерно в 2 метра по сравнению с уровнем, о котором сообщает ЗТЭЦ.

Высота уровня воды является ключевым параметром для продолжительной работы водяных насосов, говорится в заявлении.

"Возможно это расхождение в измеренных уровнях вызвано изолированным водоемом, отделенным от более крупного водохранилища. Но мы сможем узнать об этом только тогда, когда получим доступ к ТЭС", - подчеркивает Гросси.

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Версия на английском языке IAEA concerned about water level at Zaporizhzhia NPP

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