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Гросси: МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС, пока ситуация не стабилизируется

Гросси: МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС, пока ситуация не стабилизируется Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено провести ротацию своих инспекторов на Запорожской АЭС на следующей неделе. МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС до тех пор, пока ситуация вокруг станции не стабилизируется.
В регионе
8 июня 2023 г. 10:36
Гросси: МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС, пока ситуация не стабилизируется

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено провести ротацию своих инспекторов на Запорожской АЭС на следующей неделе. МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС до тех пор, пока ситуация вокруг станции не стабилизируется.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы планируем завершить ротацию персонала на следующей неделе. Точную дату я не могу назвать, так как это также будет зависеть от соглашения, которое мы должны получить от министерств обороны Украины и России, что связано, как вы понимаете, с уникальной локацией - ЗАЭС находится на передовой", - сказал он.

Для ротации инспекторов необходимо, по его словам, провести процедуру "деконфликтинга", чтобы "мы смогли пройти к месту в безопасном режиме".

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Версия на английском языке Grossi: IAEA will continue inspections at ZNPP until situation stabilizes

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