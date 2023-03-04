Гросси: Иран и МАГАТЭ могут построить доверительные отношения

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могут построить отношения, основанные на взаимопонимании и доверии.

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могут построить отношения, основанные на взаимопонимании и доверии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране.

"Я уверен, что на переговорах, которые я сейчас провожу в Тегеране, будет достигнут поворотный момент [в отношениях между агентством и Тегераном]", - сказал Гросси, слова которого в субботу привело агентство IRNA.

По его убеждению, "Иран и МАГАТЭ могут построить доверительные отношения".