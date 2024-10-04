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Григорян: В борьбе с транснациональной преступностью важно взаимодействие стран СНГ

Григорян: В борьбе с транснациональной преступностью важно взаимодействие стран СНГ Большой проблемой для правоохранительных органов стран СНГ сегодня является транснациональная преступность.
В регионе
4 октября 2024 г. 12:45
Григорян: В борьбе с транснациональной преступностью важно взаимодействие стран СНГ

Большой проблемой для правоохранительных органов стран СНГ сегодня является транснациональная преступность.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил на 34-м заседании Координационного совета генпрокуроров стран-членов СНГ в Ереване.

По его словам, латентная и скоординированная преступность, масштабы которой выходят за пределы одного государства, требуют нового качества международного правового сотрудничества.

Он отметил, что многовекторное сотрудничество между государствами СНГ охватывает различные сферы жизнедеятельности, в том числе борьбу с преступностью. В борьбе с преступностью (особенно организованной и транснациональной) постоянное конструктивное сотрудничество правоохранительных структур имеет ключевое значение для правового противодействия современным вызовам.

"С целью эффективной работы с преступностью в наших странах в свое время возникла объективная необходимость установления основ дальнейшего правового сотрудничества. В результате был заключен ряд многосторонних и двусторонних договоров о международном правовом сотрудничестве, в том числе о правовой помощи по уголовным делам", – сказал Григорян.

Заседание Координационного совета генпрокуроров проходит в Армении впервые за последние 17 лет. В повестку включены 10 вопросов. По итогам заседания будет избран председатель Координационного совета на 2025 год.

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