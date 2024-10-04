Григорян: В борьбе с транснациональной преступностью важно взаимодействие стран СНГ

Большой проблемой для правоохранительных органов стран СНГ сегодня является транснациональная преступность.

Большой проблемой для правоохранительных органов стран СНГ сегодня является транснациональная преступность.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил на 34-м заседании Координационного совета генпрокуроров стран-членов СНГ в Ереване.

По его словам, латентная и скоординированная преступность, масштабы которой выходят за пределы одного государства, требуют нового качества международного правового сотрудничества.

Он отметил, что многовекторное сотрудничество между государствами СНГ охватывает различные сферы жизнедеятельности, в том числе борьбу с преступностью. В борьбе с преступностью (особенно организованной и транснациональной) постоянное конструктивное сотрудничество правоохранительных структур имеет ключевое значение для правового противодействия современным вызовам.

"С целью эффективной работы с преступностью в наших странах в свое время возникла объективная необходимость установления основ дальнейшего правового сотрудничества. В результате был заключен ряд многосторонних и двусторонних договоров о международном правовом сотрудничестве, в том числе о правовой помощи по уголовным делам", – сказал Григорян.

Заседание Координационного совета генпрокуроров проходит в Армении впервые за последние 17 лет. В повестку включены 10 вопросов. По итогам заседания будет избран председатель Координационного совета на 2025 год.