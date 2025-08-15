О нас

Григорян: Ускоренное создание общих рынков энергоресурсов обеспечит равные условия в ЕАЭС

В регионе
15 августа 2025 г. 10:49
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане.

"Дальнейшее формирование общих энергорынков Союза и обеспечение энергетической безопасности остаются приоритетными для Армении. Ускоренное формирование общих рынков энергоресурсов на недискриминационных принципах функционирования должно стать одной из основ для обеспечения равных условий экономической деятельности для всех государств-членов ЕАЭС", – сказал он.

Он также отметил важность взаимодействия таможенных служб государств-членов Союза и комиссий в области мониторинга таможенного декларирования налогоемких товаров. По его мнению, такое сотрудничество – важный инструмент надлежащего контроля их стоимости, что прямо влияет на доходы бюджетов государств.

По его словам, совместными усилиями проделана значительная работа по обеспечению устойчивого функционирования общего рынка медицинских средств и изделий в ЕАЭС. Благодаря этому уже со следующего года начнет функционировать общий рынок обращения лекарственных средств.

Версия на азербайджанском языке Mher Qriqoryan: Aİİ-nin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Ermənistan üçün prioritetdir

