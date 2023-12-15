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Григорян: Стоимость российского газа для Армении не изменится в 2024 году

Григорян: Стоимость российского газа для Армении не изменится в 2024 году Стоимость газа, импортируемого из России в Армению, в 2024 году не изменится, соответственно, не изменится и тариф для потребителей.
В регионе
15 декабря 2023 г. 15:09
Григорян: Стоимость российского газа для Армении не изменится в 2024 году

Стоимость газа, импортируемого из России в Армению, в 2024 году не изменится, соответственно, не изменится и тариф для потребителей.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"На данный момент мы располагаем точной информацией, что цена на газ на границе в 2024 году не изменится. И я уверен, что согласно этому тариф также не будет изменен", - сказал Григорян.

Вице-премьер сказал, что "Газпром Армения" уже подписал контракт с российским "Газпромом" на 2024 год. Стоимость российского газа на границе с Арменией составляет 165 долларов за 1 тыс. кубометров.

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Версия на английском языке Grigoryan: Cost of Russian gas for Armenia won’t change in 2024
Версия на азербайджанском языке Qriqoryan: “Rusiya Ermənistana tədarük etdiyi qazın qiymətini dəyişməyəcək”

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