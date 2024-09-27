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Григорян: Решение о следующем этапе демаркации границы с Азербайджаном пока не принято

Григорян: Решение о следующем этапе демаркации границы с Азербайджаном пока не принято Решение относительно следующего этапа демаркации границы между Арменией и Азербайджаном пока не принято.
В регионе
27 сентября 2024 г. 09:49
Григорян: Решение о следующем этапе демаркации границы с Азербайджаном пока не принято

Решение относительно следующего этапа демаркации границы между Арменией и Азербайджаном пока не принято.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в "Ераблуре" заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

"Нам еще предстоит завершить внутренние процедуры, связанные с регулированием", - сказал он.

По словам Григоряна, основная цель соглашения об осуществлении процесса демаркации состоит в том, чтобы все проблемы получили спокойное, фундаментальное и законное решение.

Он заверил, что процесс демаркации абсолютно законен.
"Противоречий в этом процессе нет", - добавил вице-премьер.
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Версия на азербайджанском языке Mher Qriqoryan: Azərbaycanla sərhədin demarkasiyasının növbəti mərhələsi ilə bağlı qərar hələ verilməyib

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