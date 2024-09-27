Григорян: Решение о следующем этапе демаркации границы с Азербайджаном пока не принято

Решение относительно следующего этапа демаркации границы между Арменией и Азербайджаном пока не принято.

Решение относительно следующего этапа демаркации границы между Арменией и Азербайджаном пока не принято.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в "Ераблуре" заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

"Нам еще предстоит завершить внутренние процедуры, связанные с регулированием", - сказал он.

По словам Григоряна, основная цель соглашения об осуществлении процесса демаркации состоит в том, чтобы все проблемы получили спокойное, фундаментальное и законное решение.

Он заверил, что процесс демаркации абсолютно законен.

"Противоречий в этом процессе нет", - добавил вице-премьер.