Григорян: На встрече ЕС-США-Армения не будут обсуждены вопросы безопасности

Трехсторонняя встреча ЕС-США-Армения, которая пройдет в Брюсселе, имеет экономическую повестку.

Трехсторонняя встреча ЕС-США-Армения, которая пройдет в Брюсселе, имеет экономическую повестку.

Как передает Report, об этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в интервью Общественному телевидению.

По его словам, встреча является продолжением встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Гранаде.

"Региональные вопросы и вопросы безопасности на встрече обсуждаться не будут, но будут обсуждены новые системные вопросы. Наши отношения с ЕС и США меняются", - отметил он.

Григорян отметил, что Армения по объективным и субъективным причинам не имела доступа к западным технологиям, эта встреча - возможность открыть такой доступ.

Отметим, что трехсторонняя встреча между Госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоится сегодня, 5 апреля.