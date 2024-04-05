О нас

Григорян: На встрече ЕС-США-Армения не будут обсуждены вопросы безопасности

Григорян: На встрече ЕС-США-Армения не будут обсуждены вопросы безопасности Трехсторонняя встреча ЕС-США-Армения, которая пройдет в Брюсселе, имеет экономическую повестку.
В регионе
5 апреля 2024 г. 12:12
Григорян: На встрече ЕС-США-Армения не будут обсуждены вопросы безопасности

Трехсторонняя встреча ЕС-США-Армения, которая пройдет в Брюсселе, имеет экономическую повестку.

Как передает Report, об этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в интервью Общественному телевидению.

По его словам, встреча является продолжением встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Гранаде.

"Региональные вопросы и вопросы безопасности на встрече обсуждаться не будут, но будут обсуждены новые системные вопросы. Наши отношения с ЕС и США меняются", - отметил он.

Григорян отметил, что Армения по объективным и субъективным причинам не имела доступа к западным технологиям, эта встреча - возможность открыть такой доступ.

Отметим, что трехсторонняя встреча между Госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоится сегодня, 5 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qriqoryan: Aİ-ABŞ-Ermənistan görüşündə təhlükəsizliklə bağlı məsələlər müzakirə olunmayacaq
Версия на английском языке Grigoryan: Security issues won’t be discussed at EU-US-Armenia meeting

Другие новости из категории

СМИ: Иран готовит ответ Израилю, но хочет избежать широкой конфронтации
СМИ: Иран готовит ответ Израилю, но хочет избежать широкой конфронтации
5 апреля 2024 г. 13:16
В Брюсселе началась встреча премьер-министра Армении с главой USAID
В Брюсселе началась встреча премьер-министра Армении с главой USAID
5 апреля 2024 г. 13:00
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
5 апреля 2024 г. 12:52
Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
5 апреля 2024 г. 12:05
В Ереване пройдет армяно-казахстанский бизнес-форум
В Ереване пройдет армяно-казахстанский бизнес-форум
5 апреля 2024 г. 12:02
Армянский военнослужащий подорвался на мине в Тавуше
Армянский военнослужащий подорвался на мине в Тавуше
5 апреля 2024 г. 11:48
Президент Турции в ходе визита в США обсудит ситуацию в Газе и Украине
Президент Турции в ходе визита в США обсудит ситуацию в Газе и Украине
5 апреля 2024 г. 11:38
Фидан: Следующая неофициальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Турции
Фидан: Следующая неофициальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Турции
5 апреля 2024 г. 11:24
Власти Бишкека оценили в 187 тыс. долларов ущерб городу от урагана
Власти Бишкека оценили в 187 тыс. долларов ущерб городу от урагана
5 апреля 2024 г. 10:50
Глава Совбеза Армении отправится в Швецию, Финляндию и Литву
Глава Совбеза Армении отправится в Швецию, Финляндию и Литву
5 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi