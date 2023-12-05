Григорян и зампомощника главы Пентагона обсудили военное сотрудничество Армения-США

Углубление военного сотрудничества между Арменией и США обсудили секретарь Совета безопасности Армен Григорян и зампомощника министра обороны США Лора Купер.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в армянском Совбезе.
Встреча состоялась в рамках рабочего визита Григоряна в Вашингтон.
Стороны подчеркнули необходимость обеспечения региональной стабильности, обменялись мнениями по реализации совместных программ, в том числе в миротворческой сфере.
Григорян и Купер заявили о важности демократического управления вооруженными силами и повышения отчетности.