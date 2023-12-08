Григорян и советник премьера Британии обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Шаги, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений и установление мира в регионе Южного Кавказа, были обсуждены на встрече секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с советником премьера Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимом Б

Шаги, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений и установление мира в регионе Южного Кавказа, были обсуждены на встрече секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с советником премьера Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимом Барроуном в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Совбеза страны.

"Мы подчеркнули стабильную динамику развития армяно-британских отношений, официальное начало стратегического диалога Армения-Великобритания, подчеркнув, что все вышеизложенное является доказательством готовности обеих стран в максимальной реализации существующего потенциала", - написал в соцсетях сам Григорян.