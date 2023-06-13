Григорян и Каспршик обсудили вопрос перезапуска дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз

Вице-премьер Армении Мгер Григорян встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает офис вице-премьера.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в регионе и процесс разблокировки коммуникаций.

Стороны коснулись, в частности, восстановления и организации сообщения Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.

Напомним, заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении Шахина Мустафаева, Алексея Оверчука и Мгера Григоряна состоялось 2 июня в Москве.

После встречи рабочей группы было заявлено о том, что достигнут существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, в частности, это касается восстановления и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.