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Глава Совбеза Армении принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Глава Совбеза Армении принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиана, который находится с визитом в Ереване.
В регионе
9 января 2025 г. 13:32
Глава Совбеза Армении принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана, который находится с визитом в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Стороны обсудили региональные процессы и перспективы сотрудничества Армения-Иран. С удовлетворением отметив развивающиеся двусторонние отношения между Арменией и Ираном, собеседники обсудили реализацию уже достигнутых договоренностей и наметили новые пути сотрудничества.

Была затронута тема развития экономических связей, состоялся обмен идеями по проектам развития инфраструктуры.

В ходе переговоров они отметили важность взаимных визитов на высоком уровне, в основе которых лежит необходимость развития двусторонних многосторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Qriqoryan iranlı həmkarı ilə regional prosesləri, ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

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