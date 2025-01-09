Глава Совбеза Армении принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиана, который находится с визитом в Ереване.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана, который находится с визитом в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Стороны обсудили региональные процессы и перспективы сотрудничества Армения-Иран. С удовлетворением отметив развивающиеся двусторонние отношения между Арменией и Ираном, собеседники обсудили реализацию уже достигнутых договоренностей и наметили новые пути сотрудничества.

Была затронута тема развития экономических связей, состоялся обмен идеями по проектам развития инфраструктуры.

В ходе переговоров они отметили важность взаимных визитов на высоком уровне, в основе которых лежит необходимость развития двусторонних многосторонних отношений.