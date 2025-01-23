Григорян: Армения налаживает отношения с США и ЕС не в ущерб интересам третьих стран

Армения выстраивает отношения с Брюсселем и Вашингтоном не в ущерб интересам третьих стран.

Армения выстраивает отношения с Брюсселем и Вашингтоном не в ущерб интересам третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

По его словам, сотрудничество с США и странами ЕС будет продолжаться, если оно отвечает интересам республики.

Он также пояснил, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, вступающие в должность официальные лица в США имеют определенные ограничения. Армянская сторона выразила готовность к диалогу, но учитывает загруженность коллег и ждет, когда они окончательно приступят к своим обязанностям.